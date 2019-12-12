"BEN DE BURADA OLMAK İSTİYORUM"

Saat, oyunculuğa başlamasındaki en büyük etkenin Selçuk Yöntem olduğunu söyleyerek, "9-10 yaşlarındayım. Selçuk Yöntem'in Ben Feuerbacj oyununu izlemiştim. Finalde demir konstrüksiyon merdivenleri yanıp sönen ışıkları ve Selçuk'un oraya çıkışını hatırlıyorum... 'Ben de burada olmak istiyorum' hissi çok baskındı" dedi.