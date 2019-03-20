Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, güzel oyuncu Beren Saat, önceki akşam Balmumcu'da bulunan bir şarküteri dükkanında görüntülendi. Kenan Doğulu ile boşanma aşamasında olduğu ve evi terk ettiği iddia edilen Saat, doğal ürün alışverişi yaptıktan sonra çıkış yaptı.