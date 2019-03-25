Ancak 2. Sayfa programının haberine göre; Ünlü çift ile ilgili önemli bir gelişme daha yaşandı. Ben Saat'in yeni bir eve taşınacağı konuşuluyor. Ünlü oyuncunun, Etiler'de bir emlakçının önünde ilanlara bakarken görüldüğü öen sürüldü.