Beren Saat'in kıyafeti tartışma konusu oldu

2014'te Los Angeles'ta dünyaevine giren Beren Saat ile Kenan Doğulu, geçtiğimiz yıl 9'uncu yıldönümlerini kutlamıştı. Bir dönem evliliklerinde kriz yaşayan Saat ile Doğulu, o günleri çok gerilerde bırakmış olmanın huzurunu yaşıyor.