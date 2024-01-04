Beren Saat'in kıyafeti tartışma konusu oldu
Kenan Doğulu, 2024'ü KKTC'de sahne alarak karşıladı. Eşini yalnız bırakmayan Beren Saat'in kıyafeti 'elbise mi, pijama mı?' yorumlarını beraberinde getirdi
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Kenan Doğulu yılbaşı akşamı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sahne aldı. Doğulu'yu eşi Beren Saat de yalnız bırakmadı.
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Ünlü şarkıcı, konser sonrası eşiyle fotoğraflarını 'kalp' emojisiyle paylaştı. Fotoğraflarda Beren Saat'in kıyafet tercihi dikkat çekti ve 'Elbise mi, pijama mı?' sorusu akıllara geldi.
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2014'te Los Angeles'ta dünyaevine giren Beren Saat ile Kenan Doğulu, geçtiğimiz yıl 9'uncu yıldönümlerini kutlamıştı. Bir dönem evliliklerinde kriz yaşayan Saat ile Doğulu, o günleri çok gerilerde bırakmış olmanın huzurunu yaşıyor.
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