Kenan Doğulu ile bir dargın bir barışık olduğu yönünde haberler çıkan oyuncu, muhabirlerin, "Ayrılık haberleri çıktı. Boşanacağınız söylendi. Eve dönecek misiniz? Kenan Bey'in konserine ne zaman gideceksiniz?" ve "Aşk-ı Memnu benzeri bir dizide tekrar Kıvanç Tatlıtuğ ile oynar mısınız?" şeklindeki sorularına yanıt vermedi.