Beren Saat'in gergin anları

2. Sayfa programının haberine göre; Yaklaşık üç saat kadar kaldığı mekan çıkışında kendisini bekleyen gazetecilerin soruları karşısında sessiz kalan Beren Saat, sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ve eşi Kenan Doğulu’nun konserine gitmemesi hatırlatılınca, "Ben sizinle sokakta ne zaman konuştum ki? Konuşmak istemiyorum, teşekkür ediyorum" cevabını verdi.

Gazetecilerin ısrarlı soruları karşısında kesinlikle konuşmayacağını söyleyen oyuncu, yanındaki kadın arkadaşının belini tutarak, Arnavutköy sokaklarında gözlerden kayboldu.