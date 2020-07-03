"Bereketin sembolü" kelaynaklarda yüksek yavru beklentisi

Nesli tükenme tehlikesi altında olan, dünyada popülasyonları Fas ve Türkiye'de, küçük bir grubu da Suriye'de bulunan kelaynaklar, 1977'den bu yana Birecik ilçesinde Fırat Nehri kenarındaki Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Kelaynak Üretme İstasyonu'nda korunuyor.
İstasyonda 43 yıl önce 2 erişkin ve 9 yavruyla başlayan üretim çalışmaları neticesinde kuşların sayısı 244'e ulaştı.
Bu yıl da üremeleri için ilkbahar aylarında Fırat Nehri kıyısındaki doğal yaşam alanına bırakılan kelaynaklar, göç mevsimi geldiği için tekrar kafeslere alınmaya başlandı.
Geçen yıl 25 yavruyla kafeslere dönen kelaynaklarda bu yıl ilk gün 40 yavruya ulaşıldı. Yaklaşık 10 gün daha devam etmesi beklenen dönüşlerle yavru sayısının daha da artması bekleniyor.
- Yavru artışında iklim şartları etkili oldu
Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürü İsrafil Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kelaynakların çok hassas hayvanlar olduğunu belirterek, bölge halkının "bereketin sembolü" olarak gördüğü kuşların korunması için üretme istasyonunda özenle bakıldığını ifade etti.
Doğaya bırakılan ve yeniden kafeslere alınan kuşların sağlık kontrollerinin uzman görevlilerce yapıldığını anlatan Erdoğan, şöyle devam etti:
"Kuşlarımız halkalanıp kayıt altına alınıyor. Alınan kan örnekleri Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesinin iş birliğiyle inceleniyor ve yavrularımızın erkek veya dişi olduklarının tespiti yapılıyor. Bu yıl bereketli bir yıl geçiyoruz. Şu anda beklentilerimizin üzerinde yavru aldık. Kafese aldığımız yavrularımız şu anda 40'a ulaştı. Sayımız artıyor. Bu sayının 60'a yakın olacağını düşünüyoruz. Bu yılki verimimizin nedeni iklim şartlarının çok uygun olmasıydı. İklim çok iyi geçtiği için hayvanlarımız yavruları iyi beslediler."
Erdoğan, kuşların konduğu kafeslerin de yenilendiğini anlatarak, kuşlara daha konforlu yaşam alanı oluşturulduğunu söyledi.
- Bölge halkının duyarlılığı artıyor
Kelaynakların korunması için bölge halkıyla da iletişim halinde olduklarını dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:
"Arkadaşlarımız hayvanların korunması için çeşitli tedbirler alıyor. Görevlilerimiz bölge halkı ve özellikle çiftçilik yapanlarla birebir görüşerek kelaynakların ölümüne sebep olabilecek bazı tarım ilaçlarının kullanılmamasını sağlamaya çalıştı. Bölge halkı ve çiftçimiz de bu taleplerimize uydu, daha az sayıda kelaynakların kaybı sağlandı. Bu yıl hem yetişkin bireylerde hem de yavrularda çok az kaybımız var. Bu da bizi çok mutlu ediyor."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!