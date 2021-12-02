Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: Mehmet Türkmen, Emrah Ünal, Mücahid Adem Çelebi

Bereket Sigorta Ümraniyespor: Orkun Özdemir, Yunus Emre Mertoğlu (Dk. 62 Camara), Kehinde, Bammou (Dk. 46 Del Valle), Mustafa Can Karagöz (Dk. 89 Furkan Yasin Yalçın), Muammer Denizhan Taşkan (Dk. 62 Serkan Göksu), Faruk Can Genç, Yiğithan Güveli, Mustafa Eser, Mrsic, Tahsin Hacımustafaoğlu (Dk. 62 Oğuz Gürbulak)

Arnavutköy Belediyespor: Furkan Yardım, Utku Burak Kunduzcu, Fuat Yaman, Erkan Kapar (Dk. 62 Kerem Kılıç), Halil Çelik (Dk. 88 Zargos Harman), Ömer Faruk Yılmaz, Mertkan Cengiz (Dk. 88 Sergen Yakupçebioğlu), Yasin Başaytaç, Sirac Susancak, Tolga Şahin (Dk. 77 Mustafa Acun), Mert Çölgeçen (Dk. 77 Samet Günhan)

Goller: Dk. 41 Tolga Şahin, Dk. 69 Mert Çölgeçen (Penaltıdan) (Arnavutköy Belediyespor), Dk. 65 Mustafa Can Karagöz, Dk. 73 Oğuz Gürbulak, Dk. 85 Del Valle (Bereket Sigorta Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 68 Yiğithan Güveli, Dk. 90 Mrsic (Bereket Sigorta Ümraniyespor)