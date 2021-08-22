Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: Çağdaş Altay, Mehmet Kapluhan, Ferdi Karadoruk

Bereket Sigorta Ümraniyespor: Burak Öğür, Emre Nefiz, Alim Öztürk, Glumac, Ercan Coşkun, Oğuz Gürbulak (Dk. 83 Muammer Denizhan Taşkan), Serkan Göksu, Onur Ayık (Dk. 62 Camara), Mrsic (Dk. 61 Kartal Kayra Yılmaz), Del Valle (Dk. 76 Kehinde), Bammou (Dk. 83 Yunus Emre Mertoğlu)

İstanbulspor: Alperen Uysal, Oğuzhan Berber, Etoga, Emrecan Uzunhan, Duhan Aksu, Melih Kabasakal, Uygar Mert Zeybek (Dk. 80 Muammer Sarıkaya), Abazaj, Cajic (Dk. 88 Muhammed Yıldırım), Ethemi (Dk. 71 Emir Kaan Gültekin), İbrahim Yılmaz

Goller: Dk. 19 Bammou, Dk. 76 Camara (Bereket Sigorta Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 13 Alim Öztürk, Dk. 43 Mrsic (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Dk. 39 Melih Kabasakal (İstanbulspor)