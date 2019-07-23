Çıktıkları alışveriş turu sonrası soluğu bir restoranda alan Berdan Mardini, aile yakınları ile bir araya gelerek keyifli bir akşam yemeği yediler.

'Tribin Olurum' şarkısıyla beğeni toplayan Mardini, ''İnsanların sosyal medyadan paylaşımları ve yorumları ben çok mutlu ediyor. Şarkıya olan ilgi çığ gibi büyüyor. Bu şarkıyla beraber konser programımızda hız kazandı, yaz aylarını çalışarak geçiyoruz'' dedi.