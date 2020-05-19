Bölgede güçlü bir istihdam sağlamak ve ata topraklarına vefa borcunu ödemek için kendisinden 2 yaş büyük amcasıyla fabrikayı kurduklarını kaydeden Mardini, yaklaşık 600 dönüme gül ve lavanta ektiklerini, 10 dönümlük alandan gülleri topladıklarını ve bir dönümden 200 kilogram hasat elde ettiklerini bildirdi.