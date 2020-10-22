Berdan Mardini'den 'Olsun' ve 'Çavreş' - Magazin haberleri

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Sanatçı Berdan Mardini, pandemi nedeniyle şarkı çıkarmayı riskli bulan birçok ünlü ismin aksine Mardini Prodüksiyon şirketinden ikisi kendisinin olmak üzere üç şarkı çıkarmaya hazırlanıyor.

Mardini, aranjörlüğünü Celil Yavuz'un yaptığı 'Olsun' ve 'Çavreş' isimli şarkılarını 26 Ekim günü dinleyicileriyle buluşturmak için geri sayıma başladı.

Sanatçı aynı zamanda şarkılarının tamamlanmasının ardından klip çekimleri için kolları sıvadı.