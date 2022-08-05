"Daha dolu şeyler hakkında konuşalım"

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Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Oyuncu Şafak Sezer ve türkücü Berdan Mardini, önceki akşam Etiler'deki bir mekan çıkışında objektiflere yansıdı.

Gazetecilerle sohbet eden Sezer, popçu Aleyna Tilki'nin "İç çamaşırı partisi yapalım." sözlerini ti'ye alarak genç şarkıcıya takıldı.

Mardini ise "Ülkede bu kadar sorun varken Demet Akalın ve Aleyna'yı konuşmamalıyız. Daha dolu şeyler hakkında konuşmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.