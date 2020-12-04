İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan yeni koronavirüs önlemleri kapsamında yarın sokağa çıkma uygulaması başlıyor. Peki yarın berberler ve kuaförler açık mı?

BERBERLER VE KUAFÖRLER YARIN ÇALIŞIYOR MU?

Bakanlıktan gelen son genelgenin adından berber ve kuaförlerin kapalı mı, açık mı olduğu sorgulanıyor. 30 Kasım'dan itibaren yürürlüğe giren kısıtlamalar çerçevesinde berber, kuaför ve güzellik salonları yarın (5 Aralık Cumartesi) kapalı olacak.