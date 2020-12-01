Berberler kuaförler kapanacak mı? Sorusu hem işletmeciler hem de vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam kabine toplantısının ardından koronavirüs kısıtlamalarına yeni tedbirler getirdi. Haftaiçi 21:00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı getirildi. Peki, berberler kuaförler kapatılacak mı? Detaylar haberimizde...

BERBERLER KUAFÖRLER KAPANACAK MI?

Berberler, kauförler ile ilgili ilave terbir getirilmezken Hamam, sauna, masaj salonu, yüzme havuzu lunapark gibi yerler faaliyetlerine ara verecek.