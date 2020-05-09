Berberler ve kuaförler açılışa hazırlanıyor - DİYARBAKIR

AA

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında faaliyetleri durdurulan berber, kuaför ve güzellik merkezleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 11 Mayıs'ta faaliyete başlama müjdesinin ardından müşterilerine yeniden hizmet vermek için hazırlık yapıyor.

Fiziksel temasın çok olması nedeniyle 21 Mart'ta faaliyetlerinin durdurulması üzerine kepenk kapatan berber, kuaför ve güzellik merkezleri, faaliyete başlayacakları 11 Mayıs'ı iple çekiyor.Diyarbakır Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Ahmet Cemil Değirmenci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisinin de bir bayan kuaförü işletmecisi olduğunu, meslektaşlarının yaklaşık 2 aydır çalışmadığını anımsattı."

İş yerlerinin tekrar açılamaya karar verilmesiyle meslek teşkilatında büyük bir heyecanla başlayan hazırlıklar devam ediyor." diyen Değirmenci, İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge kapsamında açılış hazırlıklarını sürdürdüklerini belirtti.

Randevusuz müşterinin alınmayacağını ifade eden Değirmenci, "Maskesiz, eldivensiz çalışılmayacak. Yiyecek ve içecek ikramı olmayacak. Bir koltuk dolu, biri boş şeklinde çalışılacak. Bekleme salonunda müşteriler bekletilmeyecek." dedi.Hijyene çok dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Değirmenci, meslektaşlarının bu konuda daha hassas davranması gerektiğini vurguladı.Değirmenci, şöyle devam etti:"Her müşteriden sonra hizmet verdiğimiz bölgeyi ve kullanacağımız malzemeleri dezenfekte ederek sonraki müşteriyi alacağız. Müşteriler, kuaför, berber ve güzellik salonlarına gittikleri zaman kendi havlu, tarak, fırçalarını götürebilir. Böylelikle müşterinin kafasında da iyi dezenfekte konusunda soru işareti kalmaz."Değirmenci, randevu almak için müşterilerin yoğun talep gösterdiğini sözlerine ekledi.

Hazırlık sürecinde Büyükşehir Belediyesi tarafından maske, siperlik ve dezenfektan verildiğini, iş yerlerinin dezenfekte edildiğini belirten Değirmenci, bu hizmetlerinden dolayı Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili ve Vali Hasan Basri Güzeloğlu'na teşekkür etti.Erkek kuaförü işleten Berat Polatoğlu da uzun aradan sonra belli koşulların sağlaması çerçevesinde tekrar hizmet vereceklerini, müşterilerine daha hijyenik bir ortamda hizmet vermek için hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi.

Polatoğlu, "Her koltuğun arasına boşluk ve branda astık. Tek kullanımlık malzemeler hazırladık. Ayrıca müşterimiz de isterse kendi malzemelerini getirebilirler. Randevuları almaya başladık. Şimdiye kadar 167 kişiye yakın randevu verdik. Heyecanla 11 Mayıs'ı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Güzellik merkezi işletmecisi Semra Özkaya da yeni süreç için hazırlıklarını tamamladıklarını, iş yerinin dezenfekte edildiğini, bütün ürünleri kişiye özel kullanacaklarını bildirdi.Randevu için yoğun bir talep olduğunu belirten Özkaya, "İnsanların kişisel bakımları çok aksadı. Çok ciddi bir talep var ama sağlık kuralları çerçevesinde hizmet vereceğiz. Şu ana kadar yaklaşık 200 kişinin randevusunu oluşturduk. Yaklaşık 20 güne kadar randevu ayarlayabiliyoruz." diye konuştu.