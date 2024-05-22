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        Haberler Gündem Berberin ağılda cansız bedeni bulunmuştu; arkadaşı dedikodu yaptığı için öldürmüş - Güncel haberler

        Berberin cansız bedeni bulunmuştu: 2 tutuklama

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde kendisine ait ağılda tabancayla vurulmuş ölü bulunan Sezgin Savaş'ın arkadaşı Emre Gündüz, cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı. Gündüz'ün ifadesinde Savaş'ı dini nikahlı birlikte yaşadığı kadın hakkında dedikodu yaptığı için öldürdüğünü söylediği öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 21:27 Güncelleme: 22.05.2024 - 21:27
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        Berberin cansız bedeni bulunmuştu: 2 tutuklama
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        Olay, dün saat 10.00 sıralarında ilçeye bağlı Hamidiye Mahallesi, Şehit Hayrettin Karabıyık Caddesi'nde meydana geldi. Berber Sezgin Savaş'a ait ağıldan silah sesi duyuldu. Çevredekiler, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Adrese sevk edilen ekipler, Savaş'ı ağılda ölü buldu. Tabancayla vurulduğu tespit edilen Savaş'ın cenazesi, savcı ve polisin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

        Tabancayla vurulmuş halde ağılında ölü bulundu
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        Polis, Savaş'ın ölümüne ilişkin başlattığı çalışma kapsamında arkadaşı Emre Gündüz'ü olayda kullanıldığı belirtilen tabanca ile evinde gözaltına aldı. Gündüz'ün ifadesinde Savaş'ı dini nikahlı birlikte yaşadığı kadın hakkında dedikodu yaptığı için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

        2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde, kendisine ait ağılda tartıştığı arkadaşı Sezgin Savaş'ı (33) tabancayla vurarak öldüren Emre Gündüz (29) tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Öte yandan, olay anında çiftlikte olduğu belirlenen D.S. (41) isimli şüpheli de yakalanıp, tutuklandı. Polis ekiplerinin çiftlikte yaptığı aramada da 3 ruhsatsız tüfek ele geçirildiği öğrenildi.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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