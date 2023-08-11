Berbere uyuşturucu baskını!

Adana'da berberde ve otomobilde uyuşturucu bulundu
Adana'da uyuşturucu ticareti yapıldığı şüphelisiyle bir berbere baskın yapıldı. İş yerinde yapılan aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan iki kişi sevk edildiği mahkemece tutuklandı
Adana'da bir berbere düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.
AA'da yer alan habere göre İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığından şüphelendiği berber İdris C'nin merkez Seyhan ilçesi Gazipaşa Mahallesi'nde çalıştığı iş yerine operasyon düzenledi.
İş yerinde arama yapan ekipler, 60,44 gram esrar, reçeteyle satışı yapılan 34 uyuşturucu etkili hap ve hassas terazi ele geçirdi, İdris C'yi gözaltına aldı.
Uyuşturucu taşıdığından şüphelenilen Kürşat K'nin kullandığı otomobili takibe alan ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun merkez Sarıçam ilçesindeki İncirlik Uygulama Noktası'nda aracı durdurdu.
Araçta 875 gram sentetik uyuşturucu bulundu, Kürşat K. de gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İdris C. ve Kürşat K. tutuklandı.