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        Haberler Gündem Güncel Berberde cinayete kurban gitti! | Son dakika haberleri

        Berberde cinayete kurban gitti!

        Adana'da bir berber dükkanına giden 24 yaşındaki Onur Nursoy, silahlı saldırıya uğradı. Nursoy hayatını kaybederken, ekipler kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 15:36 Güncelleme: 14.02.2025 - 16:00
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        Berberde cinayete kurban gitti!
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde berberde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

        AA'da yer alan habere göre bir berber dükkanına giden 24 yaşındaki Onur Nursoy silahlı saldırıya uğradı.

        HAYATINI KAYBETTİ

        Silahlı saldırgan olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, karın bölgesine mermi isabet eden Nursoy'un hayatını kaybettiğini belirledi.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Polisin, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattığı öğrenildi.

        YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

        Nursoy'un ölüm haberini alarak olay yerine gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu.

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        #adana
        #haberler
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