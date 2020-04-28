28 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Koronavirüs salgınına karşı evlere kapandığımız günlerde berberlerin ve kuaförlerin önemi de ortaya çıktı. Tıraş makinelerinin satışları bu dönemde artarken evlerdeki denemelerin sonuçları da sosyal medyada sıkça paylaşıldı. Hayatın normale dönmesi ile hazırlıkların konuşulduğu bugünlerde AVM'lerle birlikte en çok konuşulan konu berber ve kuaför salonlarının durumu oldu.
Peki berberler ne düşünüyor, hangi hazırlıklar yapıldı? İstanbul Erkek Berberleri Esnaf Odası Başkanı Şükrü Akyüz tarafından İçişleri Bakanlığı'na gönderilen 9 maddede öneriler ve talepler sıralandı. Buna göre salgından sonra berber ve kuaför salonlarında uyulması gereken kurallar meslek temsilcileri tarafından şöyle belirlendi:
MASKE, USTURA YERİNE MAKİNE
1. Her müşteri salona girdiğinde ateş ölçerden geçmeli ve dezenfeksiyon kullanması sağlanmalı
2. Müşteriye salona girişte maske takılma zorunluğu getirilmeli
3. Çalışan herkes maske takarak ve üzerine uzun beyaz iş gömleği giymeli bu gömlekler salgın bitinceye kadar her gün yıkanmalı
4. Her müşteriye tek kullanımlık havlu ve saç penuarı kullanılmalı
5. Kullanılacak her alet ve edevat her müşteriden sonra sterilize edilmeli
6. Eleman sayısına göre dönüşümlü çalıştırılmalı
7. Kesinlikle ustura benzeri şeylerle sakal tıraşı yapılmamalı sadece tıraş makinaları kullanılarak sakallar kısaltılmalı
8. Salgın bitinceye kadar iş yerleri haftada veya 15 günde bir dezenfekte yapılmalı ve dezenfekte yapıldığına dair kapı camına yazı asılmalı
9. Müşteri kesinlikle randevu sistemi ile salona alınmalı
GEÇİMLERİ GÜNLÜK KAZANÇLARI
Habertürk'e konuşan Akyüz, berberlerin mağduriyet yaşadıklarını belirterek, "Çalışmadıkları süre zarfında kendilerine karşılıksız hiçbir destek sağlanmayan esnaflarımız yüzde 80 günlük kazançları ile geçimlerini devam ettirdiğinden bu sürece hazırlıksız yakalandılar. Esnaflarımız, elde avuçta olan tüm birikimleri ile kısa bir süre idare edebildiler. Evinin, işyerinin kiralarını, elektrik, su, doğalgaz gibi giderlerini ödeyememiş, önü bayram olan bu mübarek ayda mutfak masraflarını ve çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayamaz duruma gelmiştir" ifadelerini kullandı.
Devletin esnaflara çalışmadığı dönemlerde en az bir asgari ücret karşılığı işsizlik parası ödemesi gerektiğini kaydeden Akyüz, şöyle devam etti: "Devletimizin esnaflara sunmuş olduğu yardımlardan ve imkânlardan esnaflarımızın çoğu faydalanamadılar. Bu yüzden iş yerlerinin kapalı kalması uzadıkça ciddi manada esnafımızın nakit sıkıntısı artıyor. 'Öncelikle sağlığımız' diyerek yasağa uyan esnafımız, şimdi hep bir ağızdan bir an önce işyerlerini açmanın beklentisine girmişlerdir."
21 MART'TAN BU YANA KAPALI
Berber, kuaför ve güzellik salonları İçişleri Bakanlığı'nın 21 Mart'ta 81 il valiliğine gönderdiği genelge ile koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatıldı.
Berber ve kuaförlerin bir aydan fazla süredir kapalı olması gönüllü karantina sürecinde ünlü-ünsüz herkesi evde tıraşa yönlendirdi. Çıkan sonuçlar sosyal medyada esprili paylaşımlara da konu olurken tıraş makineleri satışında da patlama yaşandı.
"İNTERNETTEN SATIN ALINAMAZ"
Ünlü berber Şükrü Dudu bu durumu sorduğumuzda "Berberlerin hayatta ne kadar önemli olduğu belli oldu. İnternetten her şeyi sipariş verebilirsiniz ama berbere gitmek zorundasınız" diye konuştu. Dudu, bayram öncesi bayram tıraşı yapmayı umduklarını da dile getirdi.
"MASKE VE HAVALANDIRMA İLE"
Konu, Habertürk TV'deki Para Gündem programında da ele alındı. Program konuğu Prof. Dr. Kürşad Zorlu, kendisine gelen talepleri aktardı. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Meltem Özen de bunun üzerine camların açılarak ve her iki tarafın da maske takarak, kısıtlı sayıda alınacak müşteri ile sosyal mesafenin korunarak berber ve kuaförlerin açılabileceğini söyledi.
NORMALLEŞME ADIMI NE ZAMAN?
Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan AVM'lerle birlikte berber ve kuaförlerin ne zaman açılacağı merak ediliyor. Konunun normalleşme takvimine göre belirlenmesi bekleniyor. Dünkü kabine toplantısının ardından ulusa seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "Türkiye için ışık görünmüş yaptığımız fedakarlıkların karşılığını alma vakti yaklaşmıştır. Ülke genelinde hayatı normale döndürmeye yönelik kapsamlı bir program hazırlıyoruz. Cumhurbaşkanı Yardımcılığının hazırladığı bu programı yakında açıklayacağız."
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