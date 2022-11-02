Berber "torbacı" çıktı!

DHA

Konya'da, bazı müşterilerine dükkanında uyuşturucu satan berber gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Selçuklu ilçesi Malazgirt Mahallesi'ndeki berberin iş yerinde uyuşturucu sattığı bilgisini aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, berberin Tarık B. (32) olduğunu ve iş yerine gelen bazı müşterilerine uyuşturucu satışı yaptığını saptadı.

Teknik ve fiziki takibin ardından iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyonda "kasten yaralama", "cinsel taciz" ve "otomobil hırsızlığı" gibi suçlardan kaydı olduğu belirlenen Tarık B., gözaltına alındı. Yapılan aramada ise 140 uyuşturucu hap ile bir miktar esrar ele geçirildi.

Berber, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.