Berber, kuaför ve güzellik salonları yeniden faaliyete geçti - TRABZON\ARTVİN

AA

Trabzon'da uzun bir süre sonra kuaför, berber ve güzellik merkezleri yeniden hizmet vermeye başladı. Müşterilerini, ateşlerini ölçerek iş yerlerine alan kuaförler, hijyen kurallarına da dikkat ediyorlar.20 yıldır kuaför ve güzellik merkezi hizmeti veren Emel Kazancıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle yaklaşık 50 gün sonra işletmesini açtığını belirterek, gerekli hijyen kurallarına uyarak hazırlıklarını tamamladığını söyledi.Kazancıoğlu, ayrıca kapalı oldukları süre içerisinde müşterilerine sosyal medya üzerinden yardımcı olmaya çalıştıklarını anlattı.Kuaför Nalan Ayar da 20 yıldır mesleğini icra ettiğini ifade ederek, "İlk müşterimizi aldık. Randevu sistemiyle çalışıyoruz. İşimizi ve müşterilerimizle sohbet etmeyi özledik. Bayramdan sonra açılmayı bekliyorduk ama bugün açılmamız da bizleri mutlu etti." diye konuştu.İlk kez mesleğinden bu kadar uzak kaldığını dile getiren berber Muhammet Zaza ise "Müşterilerimiz kapalı olduğumuz sürede bizleri aradı ancak kapalı olduğumuz için yardımcı olamadık. İş yerimizin açıldığına sevindik. Müşterilerimizi ve işimizi özledik. Müşterilerimize 40 dakika ile bir saat arasında randevu vererek çalışıyoruz." dedi.- OrduOrdu'da bir süre önce Kovid-19 tedbirleri kapsamında, geçici süre ile kapanan berber, kuaför ve güzellik salonları, bugün saat 09.00 itibarıyla iş yerlerini açarak, hizmet vermeye başladı.Bugün ilk müşterilerini kabul eden işletmeler, belirlenen hijyen koşullarını yerine getirerek, randevu sistemine göre faaliyet gösteriyor.Altınordu ilçesinde faaliyet gösteren bazı berber dükkanlarında hem berberler hem de müşterilerin maske taktığı, bazı berberlerin ise siperli maske ile kendilerini koruduğu görüldü.Şarkiye Mahallesi'nde berberlik yapan Ahmet Uğur Baş, işine yeniden döndüğü için mutlu olduğunu dile getirerek, kendileri için belirlenen önlemleri alarak müşterilerine hizmet sunduklarını söyledi.- GümüşhaneGümüşhane'de de kadın ve erkek kuaförleri yeni hijyen kuralları çerçevesinde sabah 09.00 itibarıyla randevulu olarak faaliyet göstermeye başladı.Kentte Cumhuriyet Caddesi'nde hizmet veren 15 yıllık erkek kuaförü Göktuğ Gürler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni döneme uygun hizmet vermeye başladıklarını belirtti.Maske ve eldivenle tıraşa alışık olmadıklarını aktaran Gürler, "Maskesiz ve randevusuz kimseyi içeri almıyoruz. Randevusuz tıraş yapmıyoruz. Sosyal mesafeyi koruyarak tıraş yapıyoruz. Sağlık için mecburuz." diye konuştu.15 Temmuz Zafer Meydanı'nda hizmet veren kadın kuaförü Tolga Akyüz de yeni döneme, dükkanı dezenfekte edip tek kullanımlık ürünleri kullanarak başladıklarını söyledi.Sabah saatlerinde ilk randevuyu alarak kuaföre gelen Fatmanur Çelik ise "Biz kadınlar, bu süreçte manevi olarak evde yıpranıyoruz. Saçlarımızın bu kadar çok bakıma ihtiyacı olmasa da ruhumuzun böyle bir bakıma ihtiyacı vardı. Zamanı gelmişti. İyi ki kuaförler açıldı. İlk randevuyu da sağ olsun bana verdi. İşimi bitirip eve dönmeyi düşünüyorum." dedi.- BayburtBayburt'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında hizmetleri durdurulan berber, kuaför ve güzellik salonları uzun bir aranın ardından müşterilerini ağırlamaya başladı.Sabah erken saatlerde dükkanlarını açarak müşterilerini kabul eden esnaf, maske kullanımı ve sosyal mesafe tedbirlerine dikkat etti.Esnaf Yusuf Dindar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuaförlük mesleğini 30 yılı aşkındır yaptığını söyledi.Uzun süredir dükkanlarının kapalı olduğunu anımsatan Dindar, "Mesleğimizi özledik. Dükkanımızı 'Bismillah' diyerek bugün açtık. Şu an sırada çok müşterilerimiz var. Müşterilerimiz uzun süredir tıraş olmamıştı." ifadelerini kullandı.- RizeRize'de saat 10.00'da dükkanlarını açan berber ve kuaförler, ilk müşterilerini kabul etti. Belirlenen hijyen koşullarını yerine getiren berberler, randevu sistemine göre faaliyet gösteriyor.İş yerlerinde aynı anda yan yana iki koltukta müşteri kabul edilmediği de görüldü.- GiresunGiresun'da sabah saatlerinde iş yerlerini açan berber ve kuaförler, gerekli tedbirlerini alarak müşterilerine yeniden hizmet vermeye başladı.Berber Mehmet Harmanşa, yaptığı açıklamada, uzun bir zaman sonra yeniden iş yerini açtığı için mutlu olduğunu söyledi.- ArtvinArtvin'de uzun bir aranın ardından müşterilerini kabul etmeye başlayan kuaförler, alınan tedbirler eşliğinde hizmet veriyor.10 yıldır kuaförlük yapan Selçuk Atun, 50 gündür işletimlerinin kapalı olduğunu anımsatarak, "Kurallara dikkat ederek bugün iş yerimizi açtık. Hijyen kurallarına uyuyoruz. Gerekli önlemlerimizi aldık. Maske, dezenfektan, ateş ölçer. Önlük ve havlularımız tek kullanımlık." dedi.Sosyal mesafe kuralı gereği daha önce 3 olan çalışan sayısını iki kişiye düşürdüklerini kaydeden Atun, "Yoğun talep var. Gelen insanlara randevu veriyoruz. Müşterilerimizi sıraya koyuyoruz. Bu şekilde telefonla arayıp çağırıp öyle tıraş ediyoruz." diye konuştu.Beyhan Köse, berberlerin de temel ihtiyaç olduğunu ifade ederek, "Uzun bir süredir berberlerin, kuaförlerin açılmasını bekliyorduk. Kişisel bakım önemli. İlk izlenimim çok iyi. Tüm kurallara uyulmuş. Gönül rahatlığıyla tıraşımı oldum." ifadelerini kullandı.