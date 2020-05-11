Berber, kuaför ve güzellik salonları yeniden faaliyete geçti - KARS

AA

Kentte birçok işletmenin randevu usulüne göre çalışmasından dolayı dükkan önlerinde yoğunluk oluşmadı.Sarıkamış ilçesinde berberlik yapan Orçun Bilgin, yaklaşık 40 gündür iş yerlerinin kapalı olduğunu belirterek, "Çok şükür dükkanımızda kurallara uyarak çalışmaya başladık. Maskelerimizi takarak üç koltuğumuz varsa birini boş bırakarak, içeri müşteri almayarak randevu sistemi ile çalışıyoruz." diye konuştu.