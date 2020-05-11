Berber, kuaför ve güzellik salonları yeniden faaliyete geçti - DÜZCE/BOLU

Kovid-19 tedbirleri kapsamında 21 Mart'ta kapatılan berber, kuaför ve güzellik salonları, bugün itibarıyla müşteri kabul ediyor.Belirlenen hijyen koşullarını yerine getiren iş yerleri, randevu sistemine göre faaliyet gösteriyor.Çalışanlar ve müşteriler maske kullanıyor, aynı anda yan yana iki koltukta müşteri kabul edilmiyor.Ateşi ölçülen müşterilerin ellerine iş yerine girişte dezenfektan sıkılıyor.Polis ekiplerince iş yerlerine yönelik denetimler gerçekleştiriliyor.- "Sosyal mesafa kuralını uyguluyoruz"Bolu'da faaliyet gösteren berber Mustafa Karadaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarının ardından müşteri kabul etmeye başladıklarını söyledi.Çalışmalarını önlemler kapsamında yaptıklarını dile getiren Karadaş, "Çalışırken kendimiz de müşterilerimiz de maske takıyor. Sıra bekleyen müşterilerimizi iş yerinde değil, iş yeri girişinde bekletiyoruz. Onlara da sosyal mesafe kuralını uyguluyoruz." diye konuştu.Berbere gelen müşteriler de uzun bir aradan sonra tıraş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.- "İlk gün biraz yoğunluk yaşadık"Karabük'te berberlik yapan Furkan Aldemir de müşterilerini randevu sistemiyle kabul ettiklerini söyledi.İlk gün biraz yoğunluk yaşandığını anlatan Aldemir, "Dükkanımızı koronavirüs nedeniyle 21 Mart'ta kapatmıştık. Bu sabah açtık. Sabah saatlerinden itibaren yoğunluk başladı. Eldiven ve maske takıyoruz. Böylece önlemlerimizi almış oluyoruz." ifadelerini kullandı.- "Kriterler kapsamında birtakım değişiklikler yaptık"Düzce'de hizmet veren berber Serdar Gündüz ise belirlenen kriterler kapsamında iş yerinde birtakım değişiklikler yaptıklarını söyledi.Önlemleri titizlikle aldıklarını vurgulayan Gündüz, "Sağlık Bakanlığımızın tedbirlerine ilave olarak biz de kendimizce fikir üreterek elimizden gelenin bir üst seviyesini uyguladık. Süreci bu şekilde başlattık. Zamanla daha da iyi uygulamak için hassasiyet göstereceğiz." diye konuştu.- SakaryaSakarya'da sabah saatlerinden itibaren berber, kuaför ve güzellik salonları kontrollü olarak hizmet vermeye başladı.Belirlenen hijyen koşullarına göre sabah saat 09.00'da dükkanlarını açan berber, kuaför ve güzellik salonları, ilk müşterilerini kabul etti.Randevu sistemine göre faaliyet gösteren işletme çalışanlarının maske kullandıkları görüldü.İş yerlerinde aynı anda yan yana iki koltukta müşteri kabul edilmediği de gözlendi.
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