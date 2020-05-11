Berber, kuaför ve güzellik salonları yeniden faaliyete geçti - MERSİN

Kentte sabahın erken saatlerinde randevuyla hizmet vermeye başlayan işletmeler, müşterilerine kapılarını açtı.Faaliyete geçen berber, kuaför ve güzellik salonları, tek kullanımlık havlu ve önlük sistemini de hayata geçirip siperli maske ve eldivenle çalışmaya başladı.

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