Berber, kuaför ve güzellik salonları yeniden faaliyete geçti - ADANA

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir süre önce faaliyetlerine ara verilen berber, kuaför ve güzellik salonları, Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de yeniden açıldı.

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