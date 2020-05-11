Berber, kuaför ve güzellik salonları yeniden faaliyete geçti - HATAY

Belirlenen hijyen koşullarını yerine getiren berberler, randevu sistemine göre faaliyet gösteriyor.Her müşteriden sonra kullanılan tüm ekipmanları dezenfekte ettiklerini söyleyen berber Cuma Karaahmetli, dükkanlarını yeniden açmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

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