Berber, kuaför ve güzellik salonları yeniden faaliyete geçti - İZMİR

AA

İzmir Kuaförler Manikürcüler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sezai Apaydın:- "Bugün kuaförlerin günü oldu" İzmir, Manisa, Denizli, Aydın ve Uşak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapatılan berber, kuaför ve güzellik salonları yeniden faaliyetlerine başladı.