Berber, kuaför ve güzellik salonları yeniden faaliyete geçti - KIRKLARELİ

AA

Berber, kuaför ve güzellik salonları, 09.00-21.00 saatleri arasında çalışacak, müşterilere randevu sistemiyle hizmet verecek.Kırklareli'nde berberlik yapan Barış Tıkılı, siperli maske ve eldiven takarak faaliyetine başladı.Tıkılı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özlem duydukları mesleklerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.Müşterilerine randevu sistemiyle hizmet sunacaklarını belirten Tıkılı, "Salgına karşı gerekli tüm hijyen tedbirlerine aldık. Aynı anda yan yana iki koltukta müşteri kabul etmeyeceğiz. Müşteri iş yerinde de bekleyemeyecek." dedi.Tıkılı, bayram öncesi yoğunluk yaşandığını dile getirdi.Vatandaşlardan Ekrem Yılmaz ise uzun zamandır tıraş olmayı beklediğini belirterek, berber koltuğuna oturdu.- Berber, kuaför ve güzellik salonlarında uygulanacak kurallarİçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeye göre, berber, kuaför ve güzellik salonlarında çalışanlar maske kullanacak, müşteriler ise işleme göre maskeyi çıkarabilecek. Bu iş yerleri aynı anda yan yana iki koltukta müşteri kabul edemeyecek, bir koltuk dolu bir koltuk boş olacak şekilde hizmet verecekler. İş yerinde en fazla bir müşterinin beklemesine müsaade edilecek.Berber, kuaför ve güzellik salonlarında müşterinin oturacağı, temas edebileceği tüm alanlar ile zemin dezenfekte edilecek, her işlem sonrasında bu dezenfeksiyonun tekrarlanması sağlanacak.Müşteriye yönelik işleme başlanmadan önce çalışanlar müşterinin görebileceği şekilde ellerini dezenfekte edecek ya da her müşteri için ayrı olmak üzere steril eldiven kullanılacak.Saç kesimi, yıkama, boyama gibi hizmetler esnasında tek kullanımlık havlu, önlük kullanılacak ya da her müşteri için ayrı malzeme olması (kişiye özel havlu, önlük) sağlanacak. Hizmet alan müşteri için kullanılan malzemeler gerekli sterilizasyon sağlanmadan kesinlikle başka müşteride kullanılmayacak. İsterlerse kendi kişisel havlu, tarak gibi malzemelerini yanlarında getirebilecekleri hususu randevu aşamasında müşterilere bildirilecek.Berberlerde jilet/ustura ile sakal tıraşı yapılması hizmeti geçici süreliğine verilmeyecek ancak sakal traşı makine ile kısaltılma şeklinde yapılabilecek.Saç kesimi esnasında yüz ve baş bölgesinde kalan kesilmiş saçların ve kullanılan araç ve gerecin geçici süreliğine temizlenmesi için kullanılan ense fırçasının kullanımı geçici süreliğine durdurulacak.Kadın kuaförleri ve güzellik merkezlerinde cilt bakımı, makyaj ve kalıcı makyaj hizmetleri geçici süreliğine verilmeyecek.