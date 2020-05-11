Berber, kuaför ve güzellik salonları yeniden faaliyete geçti - KAHRAMANMARAŞ

AA

Sabah iş yerlerini açan berber ve kuaförler, randevu sistemine göre müşterilerini kabul etmeye başladı.Merkez Onikişubat ilçesi Necip Fazıl Mahallesi'nde berberlik yapan Veysel Uzunlar, bir aradan sonra işi yerini açıp müşterilere hizmet vermenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.Uzun süredir hem müşterilerin hem de kendilerinin mağdur olduğunu belirten Uzunlar, bu açılışı iyi olduğunu belirterek, "İşlerimizi hijyen çerçevesinde itinayla yapıyoruz. Tüm meslektaşlarıma hayırlı işler diliyorum. Allah ülkemize zeval vermesin." ifadesini kullandı.Müşterilerden Halil Tekiş ise 2 aydan berberin açılmasını beklediğini, şimdi rahat bir nefes aldıklarını belirtti.