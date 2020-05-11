Berber, kuaför ve güzellik salonları yeniden faaliyete geçti - GÜMÜŞHANE

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Gümüşhane'de kadın ve erkek kuaförleri yeni hijyen kuralları çerçevesinde sabah 09.00 itibariyle randevulu olarak faaliyet göstermeye başladı. Kadın kuaförü Tolga Akyüz ile erkek kuaförü Göktuğ Gürler, yeni hijyen kuralları çerçevesinde sabah 09.00 itibariyle randevulu olarak faaliyet göstermeye başladı.