Berber, kuaför ve güzellik salonları ve AVM'ler yeniden faaliyete geçti - KONYA

AA

Konya'da daha önce market, eczane ve hijyen ürünleri satan firmalar dışında hizmetlerini durduran AVM'lerde, restoran, kafe, spor ve eğlence sektörü dışındaki iş yerleri faaliyete geçti.Kontrollü şekilde hizmete açılan işletmelerde günün ilk saatlerinde yoğunluk yaşanmadı, vatandaşların büyük kısmı tedbirler kapsamında "Evde kal" çağrısına uymaya devam etti.Mağazalardaki personelin maske kullandığı, müşterilerin de mağazaları maske ve eldivenle gezdiği görüldü.Vatandaşlar, kontrollü şekilde mağazalara kabul edildi.