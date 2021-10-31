Berber, engelli iki çocuğu istismar etti

Show Haber'den Kemal Akagündüz'ün haberine göre; Ankara'nın Sincan ilçesinde 10 gün önce berber dükkanı açan bir kişi mahalledeki çocukları istismar etti. Çocukları 'gelin içeri temizleyin' diyerek dükkana alan berberin, dükkanda yer alan gizli bölmelere çocukları götürdüğü iddia edildi.

Çocuklara bıçak çekip tehdit ettiği ortaya çıkan berberin gözaltına alındığı belirtiliyor.