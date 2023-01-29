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Gaziantep'de berber çırağı Suriyeli çocuğun akılalmaz ölümü!

Gaziantep'te, iddiaya göre berberde çırak olan Suriyeli çocuk, kapı camının üzerine düşmesi sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı

Giriş: 29.01.2023 - 12:36 | Güncelleme: ABONE OL
Gaziantep'ten acı haber! Berber çırağı çocuk kurtarılamadı! - En son haberler
DHA

Gaziantep'te, üzerine kapı camı düşen berber çırağı Suriyeli çocuk kurtarılamadı.

Olay, dün akşam Düztepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, berberde çıraklık yapan Suriye uyruklu Abdurrezzak Kahya (12), iş yerinin camlı kapısını kapatmak istedi. Bu sırada kapıdaki cam kırılarak, Kahya'nın üzerine düştü.

Camın atardamarına gelmesiyle ağır yaralanan Kahya, ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Abdurrezzak Kahya, acil serviste yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Abdurrezzak Kahya'nın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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