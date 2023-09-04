Berat Özdemir yeniden Trabzonspor'da!
Trabzonspor, kiralık transferi konusunda El-İttifak ile anlaşmaya vardığı Berat Özdemir'i Türkiye'ye getirdi
TRT Spor'un haberine göre; sağlık kontrollerinden geçen oyuncunun kısa süre içerisinde resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
İmza sonrası Trabzon'a gidecek olan Berat Özdemir, takımla çalışmalara katılacak.
Başarılı orta saha, bordo-mavili ekip ile şampiyonluk yaşadıktan sonra geçtiğimiz sezon başında Al-Ettifak'a transfer olmuştu.
Suudi Arabistan'da başarılı bir sezon geçiren Berat Özdemir, El-İttifak'ta 31 maça çıkıp 1 kez de gol sevinci yaşadı.