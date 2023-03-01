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BERAT KANDİLİ TARİHİ 2023 | Diyanet dini günler takvimi ile 2023 Berat Kandili ne zaman, ayın kaçında idrak edilecek?

Berat Kandili için geri sayım! 2023 Berat Kandili ne zaman, ayın kaçında idrak edilecek?

Berat Kandili tarihi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Mağfiret ve bereket gecesi olarak kabul gören Berat Kandili, ibadetlerle idrak edilecek. Gece boyunca Kur'an okumak ve nafile namaz kılmak isteyen Müslümanlar, Berat Kandili tarihini araştırıyor. Şabana ayının 15.gününde idrak edilen Berat gecesi bu sene Mart ayına denk geliyor. İşte, 2023 Berat Kandili tarihi, anlam ve önemine ilişkin merak edilenler...

Giriş: 01.03.2023 - 13:05 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Müslüman alemi tarafından Şaban ayının 14'ünü 15'ine bağlayan gecede kutlanan Berat Kandili için geri sayım başladı. İçtenlikle tövbe eden ve istiğfar edenlerin günahlarının bağışlandığı Berat Kandili bu yıl Mart ayında idrak edilecek. Berat gecesinde, bu yıldan gelecek yıla kadar meydana gelecek olayların ayrı ayrı melekler tarafından defterlere yazıldığına inanılır. Bu mübarek geceyi dua, oruç ve ibadetle geçirmek isteyen Müslümanlar, Berat Kandili tarihini araştırıyor. İşte, 2023 Berat Kandili tarihi...

  • BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

    Şaban ayının 14'ünü 15.güne bağlayan geceye denk gelen 6 Mart tarihinde idrak edilecek.

    Mübarek üç ayların ikinci ayı olan Şaban ayı içerisinde idrak edilecek olan Berat Kandili Pazartesi gününe denk gelecek.

  • BERAT KANDİLİ’NİN FAZİLETİ, ANLAM VE ÖNEMİ

    Kandiller ve benzeri geceler; iman, ibadet ve düşünce hayatımız bakımından kendimizi yenilememiz, geçmişimizi muhasebe etmemiz, geleceğimizi planlama ve ümitlerimizi tazelememiz için büyük bir fırsattır. Bu gece münasebetiyle, içimizdeki manevi duyguların sesine kulak vererek günahlarımıza tövbe etmeli, tüm Müslümanlar ve insanlık için Allah’a dua ve niyazda bulunmalıyız. Yüce Allah, bu gecede ilahi rahmetini bol bol indirmekte, rızık ve şifâ kapılarını sonuna kadar açarak, bizleri sonsuz ikramlarına davet etmektedir. Berat kandilinin aydınlattığı manevi ortam, bizlere dengeli bir hayat kurma bilinci sağlamakta, kendimizi gözden geçirme ve yenileme imkanı sunmaktadır.

  • ŞABAN AYI ORUCUNUN ÖNEMİ

    Hazreti Muhammed'in (S.A.V.) Berat Kandili orucuna ilişkin şöyle buyurduğu ifade ediliyor, "Şaban ayının 15'inci gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim' buyurur." 

  • 2023 DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

    23 Ocak 2023 Pazartesi Üç Ayların Başlangıcı

    26 Ocak 2023 Perşembe Regaib Kandili

    17 Şubat 2023 Cuma Mirac Kandili

    06 Mart 2023 Pazartesi Berat Kandili

    23 Mart 2023 Perşembe Ramazan Başlangıcı

    17 Nisan 2023 Pazartesi Kadir Gecesi

  • 2023 RAMAZAN BAYRAMI

    20 Nisan 2023 Perşembe Arefe

    21 Nisan  2023 Cuma Ramazan Bayramı (1. Gün)

    22 Nisan 2023 Cumartesi Ramazan Bayramı (2. Gün)

    23 Nisan 2023 Pazar Ramazan Bayramı (3. Gün)

  • 2023 KURBAN BAYRAMI

    27 Haziran 2023 Salı Arefe

    28 Haziran  2023 Çarşamba Kurban Bayramı (1. Gün)

    29 Haziran 2023 Perşembe Kurban Bayramı (2. Gün)

    30 Haziran 2023 Cuma Kurban Bayramı (3. Gün)

    1 Temmuz 2023 Cumartesi Kurban Bayramı (4. Gün)

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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