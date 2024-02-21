BERAT KANDİLİ ÖNEMİ

Berat Kandili, İslam inancında büyük bir öneme sahip olan mübarek bir gecedir. Müslümanlar için manevi bir yükseliş ve bağışlanma fırsatı sunar. Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gece olarak kutlanır ve Kur'an'ın topluca dünyaya indirildiği gece olarak kabul edilir. Berat Kandili'ni ibadetle geçirenlerin günahları affedilir ve Allah'ın rahmetiyle tecelli eder. Bu gece, insanların geçmiş hatalarını telafi etme ve Allah'a yakınlaşma imkanı sunar. Aynı zamanda, gelecek yıl için hayır dualarında bulunmak ve manevi olarak kendini yenilemek için bir vesiledir.