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BERAT KANDİLİ NE ZAMAN? Berat Kandili tarihi için geri sayım başladı! Diyanet Takvimi: 2023 Berat Kandili tarihi

Berat Kandili tarihi için geri sayım başladı! Diyanet Takvimi: 2023 Berat Kandili tarihi

Berat Kandili ne zaman? Berat Kandili peş peşe gelen kandillerin ardından Ramazan öncesi son Berat Kandili tarihi merakla araştırılıyor. Peki, günahların mağfiret olduğuna inanılan Berat Kandili ne zaman? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Günler Takvimi Berat Kandili tarihi...

Giriş: 28.02.2023 - 16:05 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Berat Kandili ne zaman? Ramazan ayının habercisi olan Şaban Ayı'na girilmesiyle birlikte bu ay içerisindeki son kandil gecesi olan Berat Kandili'ni bekleyen inanlar bu sorunun cevabını araştırıyor. Peki, günahların mağfiret olduğuna inanılan Berat Kandili gecesi ne zaman? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Günler Takvimi Beat Kandili tarihi...

     

  • BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

    2023 Berat Kandili 6 Mart tarihinde idrak edilecek.

    Mübarek üç ayların ikinci ayı olan Şaban ayı içerisinde idrak edilecek olan Berat Kandili Pazartesi gününe denk gelecek.

     

  • BERAT KANDİLİ’NİN FAZİLETİ, ANLAM VE ÖNEMİ

    Kandiller ve benzeri geceler; iman, ibadet ve düşünce hayatımız bakımından kendimizi yenilememiz, geçmişimizi muhasebe etmemiz, geleceğimizi planlama ve ümitlerimizi tazelememiz için büyük bir fırsattır. Bu gece münasebetiyle, içimizdeki manevi duyguların sesine kulak vererek günahlarımıza tövbe etmeli, tüm Müslümanlar ve insanlık için Allah’a dua ve niyazda bulunmalıyız. Yüce Allah, bu gecede ilahi rahmetini bol bol indirmekte, rızık ve şifâ kapılarını sonuna kadar açarak, bizleri sonsuz ikramlarına davet etmektedir. Berat kandilinin aydınlattığı manevi ortam, bizlere dengeli bir hayat kurma bilinci sağlamakta, kendimizi gözden geçirme ve yenileme imkanı sunmaktadır.

  • 2023 DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

    23 Ocak 2023 Pazartesi Üç Ayların Başlangıcı

    26 Ocak 2023 Perşembe Regaib Kandili

    17 Şubat 2023 Cuma Mirac Kandili

    06 Mart 2023 Pazartesi Berat Kandili

    23 Mart 2023 Perşembe Ramazan Başlangıcı

    17 Nisan 2023 Pazartesi Kadir Gecesi

    2023 RAMAZAN BAYRAMI

    20 Nisan 2023 Perşembe Arefe

    21 Nisan  2023 Cuma Ramazan Bayramı (1. Gün)

    22 Nisan 2023 Cumartesi Ramazan Bayramı (2. Gün)

    23 Nisan 2023 Pazar Ramazan Bayramı (3. Gün)

  • 2023 KURBAN BAYRAMI

    27 Haziran 2023 Salı Arefe

    28 Haziran  2023 Çarşamba Kurban Bayramı (1. Gün)

    29 Haziran 2023 Perşembe Kurban Bayramı (2. Gün)

    30 Haziran 2023 Cuma Kurban Bayramı (3. Gün)

    1 Temmuz 2023 Cumartesi Kurban Bayramı (4. Gün)

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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