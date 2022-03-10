İslam aleminde Regaip ve Miraç kandillerinin ardından gözler Berat kandiline çevrildi. Yurt genelinde binlerce vatandaş merakla; Berat kandili ne zaman ve hangi tarihte idrak edilecek sorusunun cevabını arıyor. İşte hem Berat kandili tarihi hem de Berat kandilinin önemi...