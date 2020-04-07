Berat kandili namazı hakkında kesin bir talimat yoktur. Bu geceye ait namazlar ve ibadetler bazı alimlerin kendi içtihatları neticesinde ortaya konulmuş ve tavsiye edilmiştir. Farklı şekillerde namaz rekatları ya da bu geceye ait dualar karşınıza çıkabilir. Berat kandiline dair verilen namazlar içinde sıklıkla bildirileni aktaracağız.

Berat Kandili Namazı Nasıl Kılınır Kaç Rekattır?

Berat gecesi namazı hakkında tavsiye edilen en meşhur olanı ve bilineni 100 rekâtlı namazdır. Namaz kılarak bu gecenin faziletinden istifade etmek isteyen ve böylece bu mübarek gecede geçmiş günahlarının affedilmesini umarak Allah’tan beraat isteyen Müslümanlar için 100 rekâtlı Berat Kandili namazı ve tespih namazı birlikte tavsiye edilmiştir.

100 rekatlı Berat Kandili namazı kılmadan önce diğer vakit namazları gibi öncelikle abdest alınmalı ve namaza durmadan evvel niyet edilmelidir. Niyet edilirken, Ya Rabbi niyet ettim Senin rızan için berat namazı kılmaya diye niyet etmelidir. 100 rekatlı olan namaz, ikişer rekatlar halinde kılınmalı ve her iki rekâttan sonra selam verilmelidir.

Yatsı namazından sonra kılınacak olan Berat Kandili namazı ikişer rekât halinde ara verilmeden kılınmalı. Eğer ara verilecekse devam edildiğinde tekrar namaza niyetle başlanmalıdır. 100 rekâtlı namaz birden kılınacaksa bir defa niyet etmek yeterlidir. Namazı dinlenerek kılmak isteyenler için imsak vaktine kadar ara verilerek kılınabilir.

İkişer rekatlar halinde kılınan namazın her rekatında bir Fatiha, 10 İhlas suresi okunur.

Tespih Namazı Nasıl Kılınır?

İnsanın ömründe bir kere de olsa kılması tavsiye edilen tespih namazı, rivayetlere göre peygamberimizden (sav) naklen amcası Abbas’a: “Amcacığım sana 10 faydası olan bir şey öğreteyim eğer bunu yaparsan ilk günahından son günahına kadar, eski günahlarından yeni günahlarına kadar, bilmediğin veya bilerek işlediğin günahlar, küçük günahların veya büyük günahların, gizli veya aşikar yaptığın günahlarını Allah bu sayede bağışlar.

Peygamberimiz amcası Abbas vasıtasıyla tespih namazını tavsiye etmiş ve öğretmiştir. Peygamberimizin (sav) amcası bu namazın her gün kılınmasının ağır olduğunu söyleyince peygamberimiz (sav) bu namazın yılda veya ömürde bir kez kılınmasının da yeterli olacağını söylemiştir. Dört rekatlı bir namaz olan tespih namazının kılınışı şöyledir:

Tespih namazına başlamadan önce, Allah rızası için niyet ettim tespih namazı kılmaya denilerek niyet edilir ve namaza başlanır. Subhaneke okunduktan sonra 15 defa subhanallahi velhamdulillahi vela ilahe ilallahu vallahu ekber denilir. Euzu besmele çekilerek Fatiha ve İhlas sureleri okunur ve ardından tekrar 10 defa subhanallahi velhamdulillahi vela ilahe ilallahu vallahu ekber denilir.

Rükûa varıldığında tekrar 10 defa subhanallahi velhamdulillahi vela ilahe ilallahu vallahu ekber ve rükûdan doğrulunca tekrar 10 defa subhanallahi velhamdulillahi vela ilahe ilallahu vallahu ekber denilir. Secdeye varılınca birinci secdede tekrar 10 defa subhanallahi velhamdulillahi vela ilahe ilallahu vallahu ekber ve secdeden kalkınca tekrar 10 defa subhanallahi velhamdulillahi vela ilahe ilallahu vallahu ekber ve ikinci secdede de tekrar 10 kere söylenerek bir rekât tamamlanır ve geriye kalan rekatlar aynı şekilde tekrar edilerek dörde tamamlanır. Her rekâtta 75 tespih yapılarak dört rekâtta 300 tespih tamamlanmış olur. Tespih namazlarını keraat vakitlerinde kılmamaya özen göstermek gerekir.