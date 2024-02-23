Berat Kandili ibadetleri nelerdir? Diyanet ile Berat Kandili duaları, ibadetleri, çekilecek tesbihleri ve zikirleri
İslam alemi tarafından büyük önem taşıyan Berat Kandili ibadetleri ile gündemde yer alıyor. On bir ayın sultanı Ramazan ayını müjdeleyen Berat Kandili'nde yapılacak ibadetleri, okunacak dualar, kılanacak namazlar ve çekilecek tesbihler sorgulanıyor. Diyanet bilgileri ışığında bugünün feyzinden yararlanmak isteyenler Hz. Muhammed' (s.a.s) salât ve selâmlar getirebilir, kaza namazı ve nafile namazı kılabilirler. Peki Berat Kandili ibadetleri, duaları, çekilecek zikirleri, okunacak sureleri ve kılınacak namazlar nelerdir?
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Berat Kandili ibadetleri, duaları, kılanacak namazları ve çekilecek tesbihleri merak ediliyor. Allah’ın affının ve bağışlamasının çok olacağı bu mübarek günde müslümanlar Berat Kandili’nde neler yapılır, hangi dualar ve sureler okunur, nasıl ibadet edilir sorusuna yanıt arıyor. Şaban ayının on dördüncü gününü on beşinci gününe bağlayan kandil gecesinde bol bol dualar edilecek, namazlar kılanacak. İşte Berat Kandili yapılacak ibadetleri, duaları, sureleri
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BERAT KANDİLİ İBADETLERİ
Kur'an-ı Kerim okunmalı, okuyanlar dinlenmeli, uygun mekânlarda Kur'an ziyafetleri verilmeli, Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli. Hz. Muhammed' (s.a.s) salât ve selâmlar getirilmeli, kendisinin şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli. İşte, Berat Kandili ibadetleri...
1- Gündüzünde oruç tutmak
2- Kaza namazı ve Nafile namaz kılmak
3- Kur'an-ı kerim okumak
4- Tevbe istiğfar etmek
5- Salavat getirmek
6- Allah'ı çokça zikretmek
BERAT KANDİLİ TESBİHLERİ
Berat Kandili'nde günahların affına vesile olan tesbih namazı kılabilmek için şu tesbihi ezbere bilmek gerekir:
"Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym."
Beratın özünde, günahlardan arınma ve Yüce Allah'ın rahmet ve mağfiretine ulaşma amacı vardır. Bu gecede Allah'ın affı ve bağışlamasının çok olacağı müjdelendiği için bu geceye "Berat Gecesi" denilmiştir.
Berat gecesinde 100 rekat namaz kılınır. Bu namazdan sonra şu tesbihler çekilir:
Estağfirullahe'l- azim ve etübü ileyh. Anlamı: Azim olan Allah'ı tesbih ve O'na hamd ederim. "Allâhumme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin bi adedi ilmike." (Ey Allah'ım ! Afendimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v) ve efendimiz Hz.Muhammedin (s.a.v) aline nihayetsiz olan ilminin adedince salatu selam ve bereketler ihsan eyle.)
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BERAT KANDİLİ'NDE ÇEKİLECEK ZİKİRLER
Berat Kandili'nde Rahmet-i İlahi'nin, sağnak sağnak yeryüzüne yağdığı, müminlerden neredeyse çok az bir kısmının bu rahmetten, af ve bağışlanmadan mahrum kaldığı geri kalanının ise affedilmişler olarak sabahladıkları ve manevi beratlar aldıkları bilinmektedir.
Bin adet Estağfirullah El Azim Bin 1 adet ihlas Suresi Bin adet La İlahe İllallah Bin adet Salavat Yüz adet Habinallahü Vegniğmel Vekil Yüz adet Besmele 129 Adet Ya Latif
Berat Kandili'nde; "Lâ ilâe illallah", "Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed", "Estağfirullah", "Sübhànallah", "Elhamdülillâh", "Allahu ekber", "Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm", "Allah" zikirlerini çekmek büyük sevaptır.
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BERAT KANDİLİ DUASI NEDİR?
Bu mübarek gecede berat duası ve Yasin-i Şerif okuyarak ibadete başlanabilir. Akşam namazından sonra üç Yasin okunmalı ve her Yasin’den sonra bir berat duası okunmalı böylece 3 Yasin, 3 berat duası tamamlanmalıdır. İlk Yasin okunmadan önce iyi kullardan olma diye niyet edilmeli, ikinci Yasin okunacağı zaman hayırlı ömür diye niyet edilmeli, üçüncü Yasin’de ise helal rızık niyetiyle okunmalıdır.
100 Rekatlık Namaza "Ya Rabbi,senin rıza-i şerifin için namaza.Beni afv-ı ilahine,feyz-i ilahine mazhar eyle. Kasveti kalpden,dünya ve ahiret sıkıntılarından halas eyleyip,süeda(iyiler) defterine kaydeyle." diyerek niyet edilir. Bu şekilde niyet edemeyenler "hacet namazına,hayır namazına" diye niyet edilebilir. Her rek'atte bir Fatiha 10 ihlası şerif okunur.İki rek'atte bir selam verilerek 100 rek'ate tamamlanır. 100 rek'at namazı ara vermeden kılmak şart olmamakla birlikte dinlenerek kılınabilir. 100 Rekatlık namazın vakti, yatsı namazıyla başlayıp, imsak kesilinceye kadar devam eder. Namaza yatsıdan sonra başlanabilir. 100 rekatlık namazda okunan ihlası şerifleri 10 okumak yerine her rekatte 100 def'a okuyarak 10 selamda da kılınabilir. Ancak 50 selam ile 100 rek'at kılmak daha faziletlidir.Zira bu namazın özelliği,yapılan secdelerin çok olmasıdır.
Namaz bittikten sonra okunacaklar: Allahü Teala'nın "Hu" ismi şerifinin ebced hesabına göre değeri 11'dir.Rasülüllah Efendimizin isimlerinden "Taha"nın ebced hesabıyla değeri 14 olduğu için;
Aşağıdaki 11 dua, 14 def'a okunur:
*14 istiğfar(esteğfirullahel-azıım ve etübü ileyk).
*14 Salevatı-şerife(allahümme Salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed)
*14 Fatiha'i şerife(Elham)besmeleyle
*14 Ayetül kürsi(Allahü-La)besmeleyle
*14 Tevbe suresi'nin son iki ayeti olan "Lekad Caeküm.."(besmeleyle)
*14 kere"Yasin,Yasin..."dedikten sonra 1 Yasini Şerif.(Yasini Şerif'te yedi zahiri,yedi batıni"mbin"vardır,böylece o da 14 olur.) *14 ihlası şerif(kul hüvellahü ehad)bemeleyle
*14 Felak suresi(kul euzü birabbil-felak)besmeleyle *14 Nas suresi(kul euzü birabbin-nas)besmeleyle
*14 kere,Subhanellahi vel-hamdü lillahi vela ilahe illallahü vallahü ekber,Vela havle vela kuvvete illa billahil-aliyyil-azıım.
*14 kere,Salat-ı münciye(İlmihal kitaplarında yazar)okunur ve sonra dua yapılır.Salat-ı Münciye'yi bilmeyenler Küçük salevat okuyabilirler.(Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed)
Allâahümme salli alâa seyyidinâa Muhammedin ve alâa âali seyyidinâa Muhammedin salâaten tünciinâa bihâa min cemî’ıl-ehvâali ve’l âafâat. Ve takdıy lenâa bihâa cemî’alhaacâat ve tütahhirunâa bihâa min cemî’ıs-seyyi’âat ve terfeunâa bihâa ındeke a’led-derecâat ve tübelliğunâa bihâa aksa’l gaayâat. Min cemî’ıl-hayrâti fi’l-hayâati ve ba’del-memâat. İnneke alâa külli şey’in kadiyr.“
Mânâsı: Allâh’ım, Efendimiz Muhammed’e ve ehl-i beytine bizi bütün korku ve âfetlerden kurtaracağın, bütün ihtiyaçlarımızı göndereceğin, bütün günahlarımızdan temizleyeceğin, nezdindeki derecelerin en yücesine yükselteceğin, hayatta ve ölümden sonra bütün hayırların nihâyetine ulaştıracağın şekilde râhmet eyle. Muhakkak sen her şeye kaadirsin.“
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BERAT KANDİLİ FAZİLETİ
Şaban ayı, kamerî ayların sekizincisidir. Şaban ayını önemli yapan özellikler Berat Kandili'ni barındırmadı ve "üç aylar"ın ikincisi olmasıdır. Beraat gecesi, meleklerin inmesi, duaların kabul olunması, duaların geri çevrilmemesi gibi birçok fazilete sahip olduğu için, bulunduğu ayı da değerli kılmıştır.