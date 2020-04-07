Mübarek üç aylardan ikincisi olan Şaban ayının 15’i, dünya Müslümanları tarafından günahlardan beraat edilen gece demek olan Berat Kandili olarak kabul edilmektedir. Hz. Muhammed bu gece hakkında; “Şaban ayının gündüzünü oruçlu, gecesini ise ibadetle geçirin”. Çünkü Allah bu gece rahmetini, mağfireti dünya semasına yayar ve “Tövbe eden, bağışlanma isteyen, rızık ve şifa isteyen yok mu? İsteyin vereyim diye buyurduğunu nakletmiştir.

Berat Kandili, rızıkların, ecelin ve doğumun yazıldığı, kaydedildiği gün olarak bilinmektedir. Berat gecesinden Kadir gecesine kadar insanların amel defterlerinin açık olduğu ve Kadir gecesi bu defterin mühürlenerek dört büyük meleğe teslim edildiği rivayet edilmektedir. Berat Kandili gecesi yapılacak dua, ibadet ve zikirlerle haklarında yazılacak musibetleri defetme ve geçmiş günahlardan bağışlanma murat edilir.

Berat Kandili İbadetleri Nelerdir?

Geçmiş günahların affedilmesi, gelecek musibetlerin önüne geçilmesi için Berat Kandili ibadetlerini fırsat bilmeli ve amel defterlerinin açık bırakıldığı bu mübarek gecede Allah’a yaklaşmayı fırsat bilmelidir. Berat kandili ibadetleri şöyledir:

Berat Duası Okumak

Bu mübarek gecede berat duası ve Yasin-i Şerif okuyarak ibadete başlanabilir. Akşam namazından sonra üç Yasin okunmalı ve her Yasin’den sonra bir berat duası okunmalı böylece 3 Yasin, 3 berat duası tamamlanmalıdır. İlk Yasin okunmadan önce iyi kullardan olma diye niyet edilmeli, ikinci Yasin okunacağı zaman hayırlı ömür diye niyet edilmeli, üçüncü Yasin’de ise helal rızık niyetiyle okunmalıdır.

Berat duasının Türkçe meali şöyledir:

Bismillahirrahmanirrahim

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Ey ihsan ve ikram sahibi olan ve kendisine ihsan ve ikram edilmeyen Allah’ım!

Ey Celal ve ikram sahibi olan.

Ey lütfu ve ikramı bol olan.

Sen’den başka ilah yok.

Sen kendine yönelenlerin yardımcısı ve kendine sığınanların eman verenisin.

Korkanların kendisinde emniyet bulduğu yüce Zat’sın.

Allah’ım! Beni katından kovulmuş ve rızkı dar olanlardan kılma.

Allah’ım! Fazl’u ihsanınla benim kötülüğümü ve mahrumiyetimi sil, rızkı bol ve hayırlara muvaffak kullarından yaz.

Şüphesiz en doğru sözlü olan Sen’sin ve dedin ki; Allah dilediğini siler, dilediğini sabit bırakır”. (R’ad/39)

İlahi! Bu mübarek gecede bildiğimiz, bilmediğimiz belaları bizden uzaklaştır, şüphesiz Sen kerem sahibisin.

Allahumme Salli Ala Muhammed ve Ala Ali Muhammed.

Kaza Namazı ve Nafile Namazı

Kaza namazı kılmak bu gece ibadetleri arasında makbul ibadetlerdendir. Gecikmiş, unutulmuş ve ihmal edilmiş namazların telafi edilmesi ve bundan dolayı Allah’tan af ve bağış istenmesi için fırsat kabul edilmeli ve bir daha yapmamak için istiğfar yapılmalıdır. Rivayet edilir ki farz namazlardan sonra en makbul namaz nafile namazlardır ve Allah’a yaklaşmak konusunda en muteber namaz olarak bilinmektedir. Dua ve ibadetlerin kabul olması için bu gece nafile namazı unutulmamalıdır.

Berât Gecesi Namazı Nasıl Kılınır?

Bu geceye özel olarak kılınan ve yatsı namazından sonra kılınan 100 rekâtlı berat gecesi namazı şöyledir:

Niyet edilirken, niyet ettim bu gecenin hürmetine denilmeli

İki rekât olarak kılınmalı ve her rekâttan sonra selam verilmelidir

Her rekâtta bir Fatiha, 10 İhlas okunmalıdır (güç yetiremeyen 3 veya 5 tane okuyabilir)

100 rekât tamamlanınca salavat çekilmeli ve tövbe istiğfar edilmelidir

Kur’an’ı Kerim Okumak

Bu mübarek gecede namazların ve zikirlerin ardından Kur’an’ı Kerim okumak Allah dostlarınca sıklıkla tavsiye edilmiştir. Duaların kabulü ve Allah’a yaklaşmak için Kur’an en iyi vesiledir. Kur’an okumanın faziletleri hakkında çok fazla rivayet bildirilmiştir. Peygamberimiz (sav); Kur’an’dan bir harf okuyana dahi sevap vardır” diye buyurmuştur.