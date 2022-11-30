Berat kanalda bulunmuştu, sanığın cezası belli oldu

"VERİLEN CEZA BENİM İÇİMDEKİ ATEŞİ SÖNDÜRMEDİ"

Berat Coşan Göl

Maktul Berat Coşan Göl'ün annesi Songül Kılıç, karar duruşması sonrası AA muhabirine, "Verilen ceza benim içimdeki ateşi söndürmedi. Bu suçu o sanık işledi. Yüksek mahkemeye gideceğim. Ben bu davanın peşindeyim. Sonuna kadar da arkasında olacağım. Ben onun en ağır şekilde cezalandırılmasını ve müebbet hapse çarptırılmasını istiyorum. Adalete güveniyorum." diye konuştu.

*Fotoğraflar: DHA