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Berat Gecesi ne zaman idrak edilecek? Berat Kandili tarihi 2022: Berat Gecesi önemi ve ibadetleri

Berat Kandili tarihi 2022: Berat Gecesi ne zaman idrak edilecek?

Berat Gecesi ne zaman sorusu Müslümanlar tarafından araştırılıyor. Ramazan ayı yaklaşırken büyük bir heyecanla beklenen Berat Kandili için geri sayım başladı. Kandili ibadetle geçirmek isteyen Müslümanlar "Berat Gecesi ne zaman?" sorusuna yanıt aradı.Peki, Berat Kandili ne zaman idrak edilecek?

12.03.2022 - 14:10 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Ramazan ayına sayılı günler kala gözler Berat Kandili tarihine çevrildi. Şaban ayının 15'inci gecesine denk gelen Berat Kandili, Müslümanlar tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti, ibadet ve dualarla idrak edilecek. Vatandaşlar büyük bir heyecanla beklenen Berat Gecesi tarihini ve kandilde yapılacak ibadetler araştırılıyor. Peki, Berat Gecesi ne zaman idrak edilecek? İşte, 2022 Berat Kandili tarihi...

  • BERAT GECESİ NE ZAMAN 2022?

    Müslümanlar tarafından heyecanla beklenen Berat Kandili, her yıl olduğu gibi bu yıl da Müslümanlar tarafından ibadetler ve dualarla idrak edilecek. Şaban ayının 15'inci gecesi, miladi takvime göre bu yıl 17 Mart 2022 tarihine denk geliyor.

  • BERAT NE DEMEK?

    Berat, Arapça berâe-berâet kelimesinin Türkçeleşmiş halidir. Kur’an’da “Berae” kökünden 25 kelime bulunmakta olup, bunlardan sadece iki tanesi “Beraet” şeklinde geçmektedir. Berâet, iki şey arasında ilişki olmaması; kişinin herhangi bir yükümlülükten kurtulması veya yükümlülüğün bulunmaması anlamındadır. Istılah olarak berat ise, Allah’ın affı ve bağışlaması, günah, borç ve cezadan kurtulmak gibi anlamlara gelmektedir. Beratın özünde, günahlardan arınma ve Yüce Allah’ın rahmet ve mağfiretine ulaşma amacı vardır.

  • Bu gecede Allâh'ın affı ve bağışlamasının çok olacağı müjdelendiğinden, bu geceye “Berat Gecesi” denilmiştir. Berat gecesi hicri aylardan şaban ayının on beşinci gecesidir. Berat Gecesi için Arapça eserlerde “şabanın ortasındaki gece”, “mübarek gece”, “rahmet gecesi” ve “sak (belge) gecesi” manalarına gelen terkipler kullanılmaktadır. Berat Gecesi, Müslümanlarca kutsal sayılmış, bu gecenin diğer gecelerden farklı bir şekilde ibadetle geçirilmesi adet halini almıştır.

  • BERAT KANDİLİ’NİN ANLAM VE ÖNEMİ

    Osmanlı İmparatorluğu'nda II. Selim'den itibaren minarelerde kandil yakılmasıyla kandil adını almıştır. Aslı "Beraettir." Beraat sözlükte, "bir zorluktan kurtarmak ve beri olmak" şeklinde açıklanıyor.

    Berat kandiline, bereketli ve feyizli bir gece olması sebebiyle mübarek gece; günahların affı ve kulların temize çıkarılması sebebiyle Beraat gecesi ve kulların ihsana kavuşmaları nedeniyle de Rahmet gecesi gibi adlar da verilmiştir.

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