Berat Albayrak: 2019 çok daha stratejik adımları atacağımız bir yıl olacak

Gıda Komitesi toplantısı gerçekleştirildi. Gıda Komitesi toplantısına, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve ilgili kurum başkanları katıldı.

Berat Albayrak, toplantıya ilişkin Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Önemli başlıkların ele alındığı toplantıya ilişkin Albayrak,"2018’in son Gıda Komitesi toplantısını gerçekleştirdik. Tarımda ithal girdi bağımlılığını azaltma ve tarımsal erken uyarı sistemine ilişkin 2019 planlaması başta olmak üzere önemli başlıklarda yol haritamızı hazırladık." ifadesini kullandı.

Albayrak, 2019'da çok daha stratejik adımlar atacaklarını da sözlerine ekledi.