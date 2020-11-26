Son benzin zammıyla birlikte benzinin litre fiyatının ne kadar olduğu merak ediliyor. Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarında son durum nedir? Benzinin litresi ne kadar oldu? Son benzin zammı ne kadar?

SON BENZİN ZAMMI NE KADAR?

26/11/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; benzinde 37 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) verilerine göre başkent Ankara'da ortalama 6,71 liradan satılan benzinin litre fiyatı 7,08 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,69 liradan 7,06 liraya, İzmir'de 6,75 liradan 7,12 liraya yükselecek.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.