Motorine yeni zam yolda! 17 Eylül benzin ve motorin fiyatı ne kadar?
Geçtiğimiz çarşamba günü motorin fiyatlarına perşembe günü de benzin fiyatlarına gelen zammın ardından gözler güncel motorin ve benzin fiyatlarına çevrildi. Hemen belirtelim ki benzin fiyatlarına önümüzdeki Salı akşamı yeni bir zam daha gelmesi bekleniyor. Peki bugün yani 17 Eylül Cumartesi günü benzin ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, Ankara, İzmir ve İstanbul benzin ve motorin fiyatları...
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Benzin ve motorin fiyatlarına gelen son zammın ardından gözler güncel fiyat tablosuna çevrilmiş durumda öte yandan piayasa kaynaklarından edinilen bilgiye göre benzine önümüzdeki salı günü yendien zam gelmesi bekleniyor. Peki, bugün motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel rakamlar...
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BENZİN FİYATLARINA ZAM!
Benzine 14 Eylül 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 64 kuruş zam geldi. 19 Eylül Salı akşamı benzine yeniden zxam gelmesi bekleniyor.
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MOTORİNE ZAM GELDİ!
13 Eylül itibarı ile motorinin (mazot) litre fiyatına 2 lira 3 kuruş zam geldi. Yeni tarife ile beraber motorin İstanbul'da 40 lirayı geçti.
İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa başta olmak üzere 81 ilde akaryakıt zammı sonrası tabelalar güncellendi.
İşte 13 Eylül güncel güncel motorin ve benzin fiyatları:
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İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 38,47 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 39.91 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 17,14 TL
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İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 38,52 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 39,99 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda LPG litre fiyatı: 17,60 TL
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ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
Ankara'da benzin litre fiyatı: 39,10 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 40,52 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 17,59 TL
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İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İzmir'de benzin litre fiyatı: 39,22 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı: 40,71 TL
İzmir'de LPG litre fiyatı: 17,33 TL