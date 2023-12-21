Araç sahiplerinin yakından takip ettiği benzin fiyatlarında değişikliğe gidildi. Yeni kararla beraber, benzin fiyatlarına 1 lira 48 kuruş olmak üzere zam yapıldı. Peki, benzin zammından sonra güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte, 21 Aralık Perşembe 2023 benzin zammı ile güncel benzin fiyatları...