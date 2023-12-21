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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler BENZİNE ZAM YAPILDI! Benzin fiyatlarına 1 lira 48 kuruş zam geldi! 21 Aralık 2023 Perşembe güncel benzin, motorin, LPG, akaryakıt fiyatları - Merak Edilenler Haberleri

        Araç sahiplerinin dikkatine! Benzine 1 lira 48 kuruşluk zam yapıldı

        20 Aralık tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzine zam yapıldı. Benzin fiyatları yeni zamla beraber 1 lira 48 kuruş yükseldi. Avrupa yakasında benzinin litresi 34.50 liraya çıktı. İşte, 21 Aralık Perşembe günü güncel benzin fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.12.2023 - 08:13 Güncelleme: 21.12.2023 - 08:13
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        • 1

          Araç sahiplerinin yakından takip ettiği benzin fiyatlarında değişikliğe gidildi. Yeni kararla beraber, benzin fiyatlarına 1 lira 48 kuruş olmak üzere zam yapıldı. Peki, benzin zammından sonra güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte, 21 Aralık Perşembe 2023 benzin zammı ile güncel benzin fiyatları...

        • 2

          BENZİNE 1 LİRA 49 KURUŞLUK ZAM YAPILDI!

          Benzine zam haberleri yakından takip ediliyor. 21 Aralık 2023 itibarıyla benzinde 1 lira 49 kuruşluk fiyat artış yaşandı. Motorin grubunda ise herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.

        • 3

          İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

          İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 34,45 TL

          İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 35,39 TL

          İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 18,24 TL

        • 4

          İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

          İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 34,50 TL

          İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 35,45 TL

          İstanbul Avrupa Yakası'nda LPG litre fiyatı: 18,69 TL

        • 5

          ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

          Ankara'da benzin litre fiyatı: 35,17 TL

          Ankara'da motorin litre fiyatı: 36,11 TL

          Ankara'da LPG litre fiyatı: 18,66 TL

        • 6

          İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

          İzmir'de benzin litre fiyatı: 35,36 TL

          İzmir'de motorin litre fiyatı: 36,27 TL

          İzmir'de LPG litre fiyatı: 18,31 TL

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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