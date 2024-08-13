Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 79,89 dolardan işlem görüyor. Petrol fiyatları, dünyanın en büyük petrol tüketicisi konumundaki ABD'de resesyon endişelerinin azalması ve Orta Doğu'da yaşanan gerginliklerin etkisiyle beşinci kez üst üste yükseldi. Peki, yaşanan tüm gelişmelerden sonra akaryakıta indirim veya zam gelecek mi? İşte, 13 Ağustos 2024 güncel benzin, motorin ve LPG litre fiyatı...