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        Haberler Gündem Benzine zam var mı, indirim gelecek mi? 13 Ağustos 2023 güncel akaryakıt fiyatları ile mazot (motorin), LPG, benzin fiyatı

        Akaryakıt fiyatlarına zam ya da indirim bekleniyor mu? 13 Ağustos 2023 LPG, mazot, benzin fiyatları

        Akaryakıt fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Son zamanlarda brent petrol ve döviz kuru artışına paralel olarak üst üste gelen zamların ardından motorin fiyatı 38 TL, benzin fiyatı ise 36 liranın üstüne çıktı. Son olarak motorine yapılan zam sonrası gözler "Benzine zam ya da indirim var mı?" sorusuna çevrildi. İşte, 13 Ağustos 2023 akaryakıt fiyatları ile LPG, mazot ve benzin litre fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.08.2023 - 01:02
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        • 1

          Akaryakıt fiyatlarına ardı ardına yapılan zamlara son olarak 11 Ağustos'ta bir yenisi daha eklendi. Motorine gelen büyük zammın ardından araç sahipleri "Benzine zam gelecek mi, indirim bekleniyor mu?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, 13 Ağustos 2023 güncel akaryakıt litre fiyatları...

        • 2

          BENZİNE ZAM YA DA İNDİRİM VAR MI?

          Benzinde ve LPG'de herhangi bir zam ya da indirim gelişmesi bulunmuyor. Bu kapsamda yeni bir gelişme olduğu takdirde haberimize eklenecektir.

        • 3

          MOTORİNE ZAM GELDİ!

          Motorine 11 Ağustos Cuma günündeb itibaren 1.80 TL zam geldi ve litre fiyatı 38 TL’yi aştı.

        • 4

          İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

          İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 36,06 TL

          İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda: 38,25 TL

          İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda: 15,83 TL

        • 5

          İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 36,10 TL

          İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda: 38,30 TL

          İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda: 16,29 TL

        • 6

          ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

          Ankara'da benzin litre fiyatı: 36,60 TL

          Ankara'da motorin litre fiyatı: 38,78 TL

          Ankara'da LPG litre fiyatı: 16,28 TL

        • 7

          İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

          İzmir'de benzin litre fiyatı: 36,66 TL

          İzmir'de motorin litre fiyatı: 38,90 TL

          İzmir'de LPG litre fiyatı: 16,02 TL

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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